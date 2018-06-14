МВФ предупредил о возможном начале рецессии в США

Международный валютный фонд (МВФ) не исключает начала рецессии в экономике США после 2020 года. Об этом сообщается на сайте фонда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Политика США строится на базе поэтапной налоговой консолидации, которая начинается в 2020 году. В это же время ожидается пик ужесточения монетарной политики. Прогноз экспертов фонда - постепенное замедление роста в течение этого периода на 1,5 п.п. ВВП, но этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Влияние этой разницы может быть более резким и вылиться, в вызванную этой политикой рецессию, с отрицательными последствиями для мировой экономики", - говорится в сообщении.

Также МВФ предлагает США пересмотреть политику протекционизма, а их экономических партнеров - продумать шаги, чтобы эта политика не несла отрицательных эффектов для мировой экономики.