Сестры из США дважды родили детей в один день

14 июня 2018 21:57

Две родные сестры из американского штата Джорджия, Мара Мейган и Дженнифер Солис, родили детей в один день, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что девять лет назад сестры Мейган и Дженифер также впервые стали матерями в один день примерно в одно время.

Оба младенца родились здоровыми, сообщили в больнице.

У Мейган родилась дочь, которую она назвала Ана Грейс, Солис назвала своего новорожденного сына Марко.

В госпитале не стали отвечать на вопрос журналистов о том, повлияли ли как-то врачи или матери на время рождения младенцев.

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