"Реал" представил нового тренера - ФОТО
14 июня 2018 22:46 256
В Мадриде "Реал" провел презентацию нового главного тренера клуба - Хулена Лопетеги. 51-летний Лопетеги сменил на посту наставника "сливочных" Зинедина Зидана, который подал в отставку в мае, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Еще неделю назад Лопетеги возглавлял сборную Испании и с ней приехал на чемпионат мира. Однако в среду за сутки до старта чемпионата мира глава федерации Луис Рубиалес сообщил, что Хулен Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды. Причиной увольнения стали переговоры тренера и подписание контракта с мадридским "Реалом", о которых в испанской федерации "узнали за пять минут до назначения".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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