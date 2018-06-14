"Реал" представил нового тренера - ФОТО

В Мадриде "Реал" провел презентацию нового главного тренера клуба - Хулена Лопетеги. 51-летний Лопетеги сменил на посту наставника "сливочных" Зинедина Зидана, который подал в отставку в мае, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Еще неделю назад Лопетеги возглавлял сборную Испании и с ней приехал на чемпионат мира. Однако в среду за сутки до старта чемпионата мира глава федерации Луис Рубиалес сообщил, что Хулен Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды. Причиной увольнения стали переговоры тренера и подписание контракта с мадридским "Реалом", о которых в испанской федерации "узнали за пять минут до назначения".