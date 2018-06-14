США намерены ввести пошлины на 900 китайских товаров
14 июня 2018 22:49 200
Правительство Соединенных Штатов намерено ввести пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров и услуг. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, в ближайшее время президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по списку китайских товаров и услуг, импорт которых в США будет облагаться пошлиной.
Как отмечается, в первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований.
Ранее советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай пока не договорились по торговле.
По его словам, необходимо сократить по итогам сделки крупный дефицит США в торговле с Китаем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14 июня 23:05 426
Московский спецназ не пустил Диего Марадону на парковку
14 июня 22:51 211
Умер барабанщик Элвиса Пресли
14 июня 22:46 259
"Реал" представил нового тренера - ФОТО
14 июня 21:57 357
Сестры из США дважды родили детей в один день
14 июня 21:52 405
Госдеп обвинил Россию в авиаударе по Сирии
14 июня 23:51
"Габала" сыграет с клубами Японии, Чехии и Португалии
14 июня 23:05
Московский спецназ не пустил Диего Марадону на парковку
14 июня 22:51
Умер барабанщик Элвиса Пресли
14 июня 22:49
США намерены ввести пошлины на 900 китайских товаров
14 июня 22:46
"Реал" представил нового тренера - ФОТО
14 июня 21:57
Сестры из США дважды родили детей в один день
14 июня 21:52
Госдеп обвинил Россию в авиаударе по Сирии
14 июня 21:38
"Son zəng" çalındı - VİDEO
14 июня 21:35
Afrikada 148 yaşlı Azərbaycan xalçası aşkarlanıb - VİDEO
14 июня 21:35
МВФ предупредил о возможном начале рецессии в США
-
14 Июн. 00:55 159 878
-
14 Июн. 20:40 11 793
-
14 Июн. 12:16 11 750
-
14 Июн. 10:19 10 529
-
14 Июн. 07:01 7 504