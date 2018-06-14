Московский спецназ не пустил Диего Марадону на парковку

Бойцы московского спецназа не узнали легендарного в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Однако уехать со стадиона не смог, поскольку его не пустили к машине.