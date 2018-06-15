В Киеве пассажирский самолет во время посадки выкатился со взлетной полосы
15 июня 2018 00:37 228
В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет украинской компании Bravo Airways развернуло во время посадки и торможении на мокрой взлетно-посадочной полосе, сообщается на странице аэропорта в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным аэровокзала, в результате инцидента воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолет выполнял рейс по маршруту Анталья - Киев. Отмечается, что в результате инцидента никто из 169 пассажиров не пострадал. Всех их эвакуировали и доставили в зал прилета в аэропорту. В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы.
Также в пресс-службе отметили, что аэровокзал будет закрыт до 01.00 15 июня.
О причинах инцидента в настоящее время не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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