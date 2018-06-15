В США неизвестный устроил стрельбу рядом с детской клиникой

15 июня 2018 06:44

Четыре человека, в том числе двое детей, ранены в результате стрельбы, устроенной рядом с детской стоматологической клиникой в штате Колорадо, пишет местная газета Denver Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что неизвестный устроил стрельбу на парковке медицинского учреждения в городе Вестминстер, а затем скрылся на автомобиле.

О состоянии пострадавших не сообщается. Полиция ведет поиски злоумышленника.

Как сообщает телеканал CBS, через несколько часов после инцидента полиции удалось выследить автомобиль предполагаемого злоумышленника и арестовать подозреваемого.

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