Пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту
15 июня 2018 07:05 97
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании WestJet совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что самолет направлялся в Ванкувер.
В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за "невыносимого запаха"от пассажира.
Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.
Сообщается, что пассажиров начало тошнить от "ужасного запаха" мужчины, некоторые упали в обморок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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