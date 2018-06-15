Пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту

15 июня 2018 07:05

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании WestJet совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTV,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что самолет направлялся в Ванкувер.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за "невыносимого запаха"от пассажира.

Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.

Сообщается, что пассажиров начало тошнить от "ужасного запаха" мужчины, некоторые упали в обморок.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az