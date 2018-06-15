Пассажирский Boeing экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании WestJet совершил экстренную посадку в канадском аэропорту Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что самолет направлялся в Ванкувер.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за "невыносимого запаха"от пассажира.

Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.

Сообщается, что пассажиров начало тошнить от "ужасного запаха" мужчины, некоторые упали в обморок.