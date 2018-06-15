Инцидент на "американских горках" в США: шесть человек госпитализированы

По меньшей мере шести людям потребовалась госпитализация после того, как вагонетка аттракциона "американские горки" сошла с рельсов в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Об этом в четверг сообщил местный пожарный департамент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего с аттракциона было снято 10 человек, шесть из которых были доставлены в больницу. "Двое человек упали на землю с высоты 34 футов (более 10 метров - прим. ТАСС)", - говорится в Twitter пожарной службы.

Степень тяжести травм, полученных пострадавшими, неизвестна.