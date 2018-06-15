Минфин США о прогнозе МВФ по американской экономике
Минфин США выразил несогласие с среднесрочным и долгосрочным прогнозом Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В то время как мы ценим работу МВФ и разделяем краткосрочные прогнозы по экономическому росту, мы значительно расходимся c фондом в среднесрочных и долгосрочных прогнозах. Министерство финансов полагает, что наша политика, включая повышение производительности вкупе с налоговой реформой и облегчением регулирования, приведет к более устойчивому экономическому росту", - говорится в заявлении минфина по итогам публикации обзора МВФ.
Ранее в рамках завершения консультаций фонда и американской администрации МВФ выпустил обзор, согласно которому сохранил прогноз роста экономики США на два ближайшие года 2,9 % и 2,7% ВВП. Однако, согласно прогнозу на будущие периоды, рост будет поэтапно замедляться. В 2019 году ожидается, что американская экономика будет расти на 1,9%, в 2020 на 1,7%, в 2021 на 1,5%, в 2022 на 1,4%.
Более того, фонд не исключил, что этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным и после 2020 года американская экономика может столкнуться с рецессией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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