ООН не нашла доказательств нарушения Ираном запрета на поставки оружия хуситам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подготовил доклад, в котором говорится, что некоторые части ракет, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами по целям в Саудовской Аравии, были произведены в Иране, однако доказательств нарушения Тегераном резолюций Совета Безопасности всемирной организации нет. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, в документе, с которым ознакомились его журналисты, говорится, что изучены были обломки ракет, которые хуситы запускали с июля 2017 года. Утверждается, что "ключевые элементы" их конструкции такие же, как и у ракет, которые производят в Иране. Кроме того, некоторые части ракет якобы были изготовлены в Иране.

Вместе с тем в докладе говорится, что ООН не смогла установить, когда именно указанные части, ракеты или технологии были переданы в Йемен из Ирана и было ли это сделано после введения Совбезом запрета на это. В частности, в апреле 2015 года СБ ООН запретил поставки оружия хуситам. Агентство расценивает указанный доклад как "удар по попыткам США привлечь Иран к ответственности в связи с обвинениями, что он нарушил резолюции ООН по Йемену, поставляя оружие хуситам".

США и Саудовская Аравия обвиняют Иран во вмешательстве в дела арабских государств, поддержке террористических группировок, а также финансировании и снабжении оружием йеменских хуситов - сторонников мятежного движения "Ансар Аллах". Последние минувшей весной значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами по территории королевства. Согласно последним заявлениям саудовских военных, в общей сложности за время конфликта было уничтожено порядка 120 ракет хуситов.

Противостояние правительственных сил Йемена и мятежников продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.