В Турции будет построена третья атомная электростанция
15 июня 2018 07:14 261
Третья атомная электростанция в Турции с большой вероятностью будет построена в Тракии. Об этом в интервью телеканалу CNNTurk сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, выбор места станции обусловлен высоким расходом энергии и малым объемом производства в этом отрезке.
Отметим, что первая станция в Турции строится совместно с Россией в Мерсине, а вторая - в Силопе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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