В Турции будет построена третья атомная электростанция

Третья атомная электростанция в Турции с большой вероятностью будет построена в Тракии. Об этом в интервью телеканалу CNNTurk сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, выбор места станции обусловлен высоким расходом энергии и малым объемом производства в этом отрезке.

Отметим, что первая станция в Турции строится совместно с Россией в Мерсине, а вторая - в Силопе.