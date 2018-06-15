В Греции осужденный за терроризм получил отпуск из тюрьмы

Лидер террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас получил двухдневный отпуск из тюрьмы после двухнедельной голодовки и акций в его поддержку, сообщают греческие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Администрация тюрьмы в четверг одобрила предоставление ему отпуска с условием, что он раз в день будет отмечаться в отделении полиции, сообщает издание "Нафтемпорики". Это третий отпуск террористу, осужденному на 11 пожизненных сроков за участие в "17 ноября".

Куфонтинас с 30 мая объявил голодовку, требуя предоставить ему отпуск. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Анархистские организации провели по всей Греции десятки акций в его поддержку.

На портале анархистских организаций уже опубликовано заявление Куфонтинаса, который поблагодарил "всех товарищей, друзей, прогрессивных людей" за поддержку и заявил, что "победила солидарность".