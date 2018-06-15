В Мексике убили кандидата в главы муниципалитета
Кандидат в главы муниципалитета Таретан мексиканского штата Мичоакан был убит в четверг неизвестными преступниками, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я очень сожалею о смерти Алехандро Чавеса Савалы, кандидата в мэры Таретана, когда ему оказывали медицинскую помощь после нападения этим вечером. Мои самые искренние соболезнования его родным и друзьям",- написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Мичоакана Сильвано Ауреолес.
По предварительным данным, в Чавеса стреляли из проезжавшего мимо автомобиля во время предвыборного мероприятия. Он был действующим главой городской администрации Таретана. Также была ранена его жена, однако ее жизни сейчас ничего не угрожает.
По данным аналитической компании Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике всего были убиты 112 политиков и кандидатов по всей стране. Из них 28 были людьми, готовящимися стать кандидатами на выборные должности, и 14 - уже зарегистрированными кандидатами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Япония ищет прямые контакты с КНДР
Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
-
14 Июн. 20:40 19 163
-
14 Июн. 12:16 13 949
-
14 Июн. 10:19 11 554
-
00:01 6 489
-
14 Июн. 11:49 6 212