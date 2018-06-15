"Призрачное" дерево напугало полицейского в Британии - ФОТО
15 июня 2018 07:52 200
Полицейский из Йоркшира сфотографировал жуткое дерево, покрытое паутиной сотен гусениц, которое сразу привлекло внимание пользователей социальных сетей, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам автора фото, дерево было настолько густо покрыто личинками, что казалось, будто оно движется.
Представитель общества по сохранению бабочек заявил: "В данном случае мы, скорее всего, имеем дело с горностаевой черемуховой молью. Гусеницы создают такие сети каждый год, что позволяет им защищаться от хищников".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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