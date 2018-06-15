В Нью-Йорке почти за $10 млн продано издание альбома "Птицы Америки"
Редкое издание альбома под названием "Птицы Америки" продано в четверг за $9,65 млн в Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщается на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Имя покупателя не раскрывается. Оценочная стоимость альбома с красочными иллюстрациями более тысячи птиц в натуральную величину, выполненными художником-анималистом Джоном Джеймсом Одюбоном, составляла $8-12 млн. Этот научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год.
Согласно информации, приведенной на сайте Sotheby's, к 1973 году сохранилось лишь 120 полных изданий "Птиц Америки". 107 из них хранились в различных учреждениях, в частности, в университетах, библиотеках, музеях или научных обществах. Оставшиеся 13 входили в частные коллекции. Проданный в четверг экземпляр "Птиц Америки" является одним из них.
По данным экспертов аукционного дома, альбом был приобретен вскоре после 1838 года британским аристократом и позже сменил ряд владельцев. Последним из них был американский предприниматель и исследователь Карл Кноблох, он скончался в 2016 году. После этого книга была передана в фонд его семьи.
В Sotheby's полагают, что среди 13 экземпляров, оказавшихся в частных коллекциях, проданное в четверг издание было одним из тех, которое сохранилось лучше всего. Альбом "Птицы Америки" входит в число самых дорогих и редких книг, которые выставляют на аукционы в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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