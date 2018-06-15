Полиция Британии задержала подозреваемых в подготовке теракта

Британская полиция задержала в городе Бери двух человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что они собирались устроить атаку, для которой изготавливали самодельную бомбу. Место планировавшегося теракта неизвестно.

На мужчин заявил арендодателя, который предоставлял им жилье.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у задержанных ножи, маски и пропагандистскую литературу.