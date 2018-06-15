В Греции арестован знаменитый хакер
15 июня 2018 08:49 120
В Греции арестован 18-летний хакер, обвиняемый во взломе интернет-сайтов международного полицейского агетства Интерпол и ряда государственных учреждений США, в том числе министерства обороны и Федерального бюро расследований, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению греческой полиции, сайт Интерпола был взломан хакером, использовавшим никнейм nsplitter, когда ему было всего 15 лет. Его розыск велся более двух лет при участии специалистов из Франции и США. Хакер, которого обвиняют также в хищении средств с кредитных карт пользователей Интернета, был задержан в квартире в бедном районе Афин, где он жил вместе с матерью. Ему грозит 5 лет лешения свободы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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