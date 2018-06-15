В Греции арестован знаменитый хакер

В Греции арестован 18-летний хакер, обвиняемый во взломе интернет-сайтов международного полицейского агетства Интерпол и ряда государственных учреждений США, в том числе министерства обороны и Федерального бюро расследований, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению греческой полиции, сайт Интерпола был взломан хакером, использовавшим никнейм nsplitter, когда ему было всего 15 лет. Его розыск велся более двух лет при участии специалистов из Франции и США. Хакер, которого обвиняют также в хищении средств с кредитных карт пользователей Интернета, был задержан в квартире в бедном районе Афин, где он жил вместе с матерью. Ему грозит 5 лет лешения свободы.