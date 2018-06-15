СМИ: Президент Франции пообещал составить конкуренцию английскому языку
Французский лидер Эммануэль Макрон предлагает сменить основной язык всей документации Евросоюза после завершения процесса Brexit в 2019 году.
Как сообщают источники The Wall Street Journal, Макрон уверен, что после отделения Британии больше нет оснований вести делопроизводство на английском, а альтернативу ему может составить, к примеру, французский, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Выступая в марте в День французского языка, политик напомнил, что до 1973 года именно французский язык был основным в документообороте ЕС.
Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке, после чего многие европейские политики стали следовать его примеру в плане защиты своих языков.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что язык Шекспира не должен быть выше чем язык Вольтера. При этом в настоящее время английский используется в 80% документах Евросоюза в то время, как доля французского составляет лишь 5%, а немецкого - 2%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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