СМИ: Президент Франции пообещал составить конкуренцию английскому языку

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагает сменить основной язык всей документации Евросоюза после завершения процесса Brexit в 2019 году.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, Макрон уверен, что после отделения Британии больше нет оснований вести делопроизводство на английском, а альтернативу ему может составить, к примеру, французский, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Выступая в марте в День французского языка, политик напомнил, что до 1973 года именно французский язык был основным в документообороте ЕС.

Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке, после чего многие европейские политики стали следовать его примеру в плане защиты своих языков.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что язык Шекспира не должен быть выше чем язык Вольтера. При этом в настоящее время английский используется в 80% документах Евросоюза в то время, как доля французского составляет лишь 5%, а немецкого - 2%.