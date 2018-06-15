Первый день ЧМ показал, как футбол сплачивает людей - ВИДЕО
Футбол объединяет людей разных культур и жизненных укладов. Первый день чемпионата мира это наглядно продемонстрировал. К подобному выводу пришли сотрудники телеканала Sky News.
В своем сообщении телеканал предлагает попробовать поиграть в футбол, "и потом вы узнаете, насколько великой может быть эта игра".
"Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона "Лужники", где команда страны-хозяйки победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0", - заключает телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как предполагает телеканал, первыми празднество начали болельщики сборной Перу. Сборная этой страны не попадала на мировые первенства с 1982 года. Затем к ним присоединились представители Коста-Рики, Аргентины, Бразилии и Мексики.
При этом страна - хозяйка чемпионата, по мнению телеканала, находится под давлением со всех сторон - в поле и за его пределами, поскольку за действиями государства наблюдает весь мир.
"В первый день Россия не разочаровывает", - заключает телеканал.
На стадионе "Лужники" в Москве началась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
14 Июн. 20:40 20 812
-
14 Июн. 12:16 14 958
-
00:01 6 547
-
14 Июн. 11:49 6 495
-
14 Июн. 23:08 5 323