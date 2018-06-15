Первый день ЧМ показал, как футбол сплачивает людей - ВИДЕО

Футбол объединяет людей разных культур и жизненных укладов. Первый день чемпионата мира это наглядно продемонстрировал. К подобному выводу пришли сотрудники телеканала Sky News.

В своем сообщении телеканал предлагает попробовать поиграть в футбол, "и потом вы узнаете, насколько великой может быть эта игра".

"Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона "Лужники", где команда страны-хозяйки победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0", - заключает телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как предполагает телеканал, первыми празднество начали болельщики сборной Перу. Сборная этой страны не попадала на мировые первенства с 1982 года. Затем к ним присоединились представители Коста-Рики, Аргентины, Бразилии и Мексики.

При этом страна - хозяйка чемпионата, по мнению телеканала, находится под давлением со всех сторон - в поле и за его пределами, поскольку за действиями государства наблюдает весь мир.

"В первый день Россия не разочаровывает", - заключает телеканал.

На стадионе "Лужники" в Москве началась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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