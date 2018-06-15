Высочайший небоскреб мира "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасился в цвета России - ВИДЕО
15 июня 2018 09:40 486
Самое высокое здание в мире - расположенный в Дубае небоскреб "Бурдж-Халифа" - окрасилось в цвета российского триколора. Об этом написал в своем аккаунте в "Твиттере" комментатор Владимир Стогниенко, передает "Спорт-экспресс".
Так в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположен высочайший небоскреб, отреагировали на победу российской сборной по футболу над Саудовской Аравией в матче открытия мундиаля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Игра окончилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Также на башне высветилось слово Russia и результат встречи с саудовцами. Высота небоскреба достигает 828 метров.
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