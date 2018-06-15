США отклонили просьбу ОАЭ о военной помощи в Йемене
15 июня 2018 09:35 191
США отклонили просьбу ОАЭ о предоставлении помощи при проведении военной операции в Йемене, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве эмиратов.
Уточняется, что ОАЭ просили об оказании разведывательной и инженерной помощи во время проведения операции в городе Ходейда. В свою очередь Франция согласилась поддержать операцию в стадии разминирования порта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет внеочередные консультации из-за ситуации в Йемене. Также Красный Крест отозвал из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности.
Согласно коммюнике, "МККК был представлен в Йемене с 1962 года, но сейчас наблюдаются опасные тенденции".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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