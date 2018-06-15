Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт..
"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.
"В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре", - предложил Путин, добавив, что можно также организовать и отдельный визит вне привязки к каким-то международным событиям.
Владимир Путин также заявил, что Россия приветствует контакты между лидерами КНДР и Южной Кореи. "Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - продолжил он, отметив, что это "только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию".
В свою очередь председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Владимиру Путину личное послание от Ким Чен Ына.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал послание президента Путина Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года.
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