Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт..



"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.



"В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре", - предложил Путин, добавив, что можно также организовать и отдельный визит вне привязки к каким-то международным событиям.



Владимир Путин также заявил, что Россия приветствует контакты между лидерами КНДР и Южной Кореи. "Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - продолжил он, отметив, что это "только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию".



В свою очередь председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Владимиру Путину личное послание от Ким Чен Ына.



Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал послание президента Путина Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года.

