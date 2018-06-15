Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне

Жителm Техаса Дамеон Мармолехо (Dameon Marmolejo) признал себя виновным в избиении собственной девушки Соледад Торрес (Soledad Torres), которая установила приложение Snapchat. Об этом пишет BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

19-летняя жертва насилия рассказала подробности ее избиения, которое произошло в июне 2017 года. Незадолго до инцидента Мармолехо заставил удалить Торрес все профили в социальных сетях после того, как девушка узнала о его измене. 21-летний мужчина считал, что возлюбленная захочет ему отомстить и воспользуется в этих целях приложением для смартфона. "Он увез меня подальше от школы, работы, моей семьи, в особенности от мамы", - поделилась подробностями Торрес.

Тогда девушка решила создать еще один, тайный аккаунт, чтобы периодически переписываться с родителями. Однако Мармолехо быстро узнал о секретном профиле. Придя домой после работы, он увидел сообщение от мамы и принялся жестоко избивать возлюбленную ногами по голове. "У тебя установлено чертово приложение Snapchat", - прокричал разъяренный мужчина перед тем, как набросился на Торрес.

Девушка попыталась отбиться от парня и спрятаться в ванной комнате, но он добрался до нее прежде, чем та успела запереть дверь. Тогда Мармолехо бросил ее на пол и начал бить головой об край ванны. Затем мужчина позвонил в полицию и заявил о краже со взломом, бросил телефон на тело жертвы и ушел из дома. Прибывшие на место происшествия офицеры сообщили, что нашли Торрес в луже крови на полу с пробитым черепом.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Торрес надеется, что случившееся с ней вдохновит других. Она убеждена, что домашнее насилие является реальной проблемой и должно восприниматься в обществе очень серьезно.

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