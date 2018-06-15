Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море - ВИДЕО
15 июня 2018 10:07 170
ВМС Турции провели учения в Черном море. В ходе стрельб подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик с учений ВМС Турции опубликовали в Сети.
Субмарина выпустила по танкеру 533-миллиметровую торпеду, управляемую по кабелю. Она угодила в середину судна, в результате чего оно разломилось и затонуло.
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