Индия оказалась на пороге экологической катастрофы - ПОДРОБНОСТИ

Индия столкнулась с тяжелейшим за всю свою историю водным кризисом, который ежегодно уносит жизни порядка 200 тысяч граждан страны. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе Национального института трансформации Индии (NITI), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как утверждают авторы доклада, на сегодняшний день около половины населения страны (около 600 миллионов из 1,3 миллиарда) сталкиваются с проблемой нехватки воды, а уже к 2030 году спрос на нее вдвое превысит доступные в стране водные ресурсы.

"Острая нехватка воды для сотен миллионов индийцев может привести к снижению ВВП страны на 6%", - отмечается в исследовании, выдержки из которого приводит газета Business Standard.

В докладе указано, что 21 крупнейший мегаполис Индии исчерпает свои запасы подземных вод уже к 2020 году, что затронет жизни порядка 100 миллионов человек. Ссылаясь на данные независимых агентств, авторы доклада также пишут, что 70% водных ресурсов Индии загрязнены, что ставит ее индекс качества воды на 120-е место из 122.

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