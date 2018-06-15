Стрельба в Калифорнии, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в результате стрельбы в похоронном бюро и на кладбище при часовне города Юнион-Сити в Калифорнии, сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции, в четверг вечером "полицейское управление Юнион-Сити начало получать звонки на номер 911 о возможной стрельбе на кладбище часовни Chapel of the Chimes".

"Офицеры полиции прибыли на место вызова и обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. В ходе расследования были обнаружены еще двое пострадавших. Один из них связался с полицией, находясь на расстоянии от места стрельбы. Другой сам явился в местную больницу", - говорится в заявлении полиции.

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей похоронного бюро, на месте происшествия в момент стрельбы проводились две похоронные службы.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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