Мужчина открыл стрельбу в Новокузнецке
15 июня 2018 11:12 201
Стрельба произошла на улице Павловского. Мужчина, как сообщается, выстрелил в бывшую супругу.
В следственном управлении СК по Кемеровской области рассказали подробности инцидента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Около полудня 46-летний мужчина застрелил на улице свою бывшую жену, после чего зашел в офисное здание и совершил суицид", - приводит слова представителя управления СК Надежды Ананьевой портал "Сибдепо".
По ее словам, информация о заложниках, якобы взятых мужчиной, не соответствует действительности. Возбуждено уголовное дело.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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