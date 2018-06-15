Мужчина открыл стрельбу в Новокузнецке

Стрельба произошла на улице Павловского. Мужчина, как сообщается, выстрелил в бывшую супругу.

В следственном управлении СК по Кемеровской области рассказали подробности инцидента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около полудня 46-летний мужчина застрелил на улице свою бывшую жену, после чего зашел в офисное здание и совершил суицид", - приводит слова представителя управления СК Надежды Ананьевой портал "Сибдепо".

По ее словам, информация о заложниках, якобы взятых мужчиной, не соответствует действительности. Возбуждено уголовное дело.