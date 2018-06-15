Пассажира выбросило из разбившегося авто, и он выжил, пролетев 6 метров - ВИДЕО

15 июня 2018 11:20

Камеры видеонаблюдения, установленные на пункте оплаты дороги в Орландо, зафиксировали невероятную аварию: автомобиль на полном ходу врезался в ограждение, и вылетевший наружу пассажир пролетел шесть метров, но выжил, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По информации департамента дорожного движения Флориды, 23-летний Стивен Дос Сантос уснул за рулём, что и стало причиной аварии.

Как сообщает The Sun, кроме 25-летнего счастливчика в машине находились водитель и три пассажира. Никто из участников аварии не получил серьёзных травм, поэтому Стивен Дос Сантос отделался предупреждением от полиции за неосторожное вождение.

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Ağır qəza: sərnişin avtomobildən çıxıb, 4 metr uzağa düşdü

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