Пассажира выбросило из разбившегося авто, и он выжил, пролетев 6 метров - ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения, установленные на пункте оплаты дороги в Орландо, зафиксировали невероятную аварию: автомобиль на полном ходу врезался в ограждение, и вылетевший наружу пассажир пролетел шесть метров, но выжил, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По информации департамента дорожного движения Флориды, 23-летний Стивен Дос Сантос уснул за рулём, что и стало причиной аварии.

Как сообщает The Sun, кроме 25-летнего счастливчика в машине находились водитель и три пассажира. Никто из участников аварии не получил серьёзных травм, поэтому Стивен Дос Сантос отделался предупреждением от полиции за неосторожное вождение.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

