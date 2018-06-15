Мать заставила дочь выпить виски и угодила в тюрьму на 20 лет
Женщина в американском городке Сомерсет (штат Кентукки) напоила свою 14-летнюю дочь виски. Девочка потеряла ориентацию в пространстве и упала. Теперь мать отправится в тюрьму на 20 лет. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сведениям Lexington Herald-Leader, ранее 35-летнюю Миранду Гейл Полстон (Mirande Gayle Polston) за разные преступления, включая ограбление, приговорили к 20 годам тюрьмы с испытательным сроком в пять лет. Накачав несовершеннолетнюю дочь алкоголем, она нарушила правила этого срока. Судья пришел к выводу, что женщина совершила очередное преступление, поэтому оставил в силе приговор с длительным тюремным заключением.
По словам самой американки, она хотела показать дочери, что пить - это плохо. Эти же слова подтверждают очевидцы. Они рассказали, что дочь Полстон пришла домой пьяной, поэтому мать заставила ее напиться до полной отключки, чтобы потом та почувствовала себя плохо и навсегда потеряла охоту употреблять спиртное.
Отмечается, что на следующий день девочка не помнила о случившемся. При этом не исключено, что сама мать в тот вечер также находилась под воздействием алкоголя.
О произошедшем полицейские узнали после того, как увидели ролик в соцсети. На видео Полстон заставляла дочь пить виски. Кто выложил запись в сеть, не уточняется.
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