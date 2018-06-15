Турецкая армия уничтожила свыше 20 террористов в Ираке

В рамках контртеррористической операции, которая осуществляется на севере Ирака, уничтожено 26 боевиков РПК. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Генштаба Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении Генштаба отмечается, что военная операция против РПК на севере Ирака будет продолжена.

Согласно сообщению операция по ликвидации террористов была проведена сегодня утром.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции применив 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

"Турция решительна в борьбе с РПК", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.

Напомним, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что власти Турции неоднократно заявляли, что в любой момент может начаться военная операция на севере Ирака, направленная против боевиков РПК.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявил, что у Турции имеются 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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