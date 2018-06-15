Девушка засунула голову в выхлопную трубу пикапа и застряла - ВИДЕО

Нелепый случай произошёл с 19-летней Кейтлин Сторм, которая пришла на музыкальный фестиваль Winstock в Миннесоте. Девушка изрядно выпила спиртного и увидела припаркованный на стоянке пикап. Её заинтересовало, сможет ли её голова пролезть в выхлопную трубу, и она решила проверить. Только вытащить оттуда её не смогла...

В таком положении девушка просидела 45 минут, пока не вызвали на помощь спасателей. Они приехали на место ЧП с электропилой, а пока пилили трубу, один из байкеров записал спасение на видео и выложил в Сеть. Ролик стал популярным и набрал всего за несколько дней больше 2,5 миллиона просмотров, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После своего освобождения Кейтлин быстро пришла в себя и рассказала, что сделала это ради веселья. Но даже попав в такую неловкую ситуацию, нисколько не вешала нос. Больше всего её удивило, что видео стало популярным - вот от этого ей как раз не по себе.

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