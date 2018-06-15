Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу в мачте Иран - Морокко - ВИДЕО

15 июня 2018 12:12

Эрмитажный кот Ахилл отдал предпочтение сборной Ирана во время прогноза результатов матча Иран - Марокко, который состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Перед котом-предсказателем поставили две миски с кормом и флажки стран. Питомец направился к миске с иранским флагом. 

Команды Марокко и Ирана выступают в группе В, в которую также вошли испанская и португальская сборные. 

Ранее кот предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией. Российские футболисты разгромили соперников со счетом 5:0. 

Кот Ахилл будет предсказывать исход матчей Чемпионата, проходящих в Петербурге 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля и 10 июля.

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Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу в мачте Иран - Морокко

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