Правда глаза колет: почему люди врут

Фраза "правда глаза колет" используется довольно часто по причине того, что люди постоянно слышат вокруг себя вранье. По словам экспертов, только что познакомившиеся люди буквально через несколько минут уже начинают друг другу врать, а среднестатистический человек в день слышит и видит от нескольких десятков до пары сотен лживых фраз или действий, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua

Вопрос в другом - почему люди вообще врут? Представляем вашему вниманию семь основных причин:

1. Чтобы сохранить свой имидж.

Люди могут преувеличивать свои достижения или придумывать фантастические рассказы, в которых отсутствует информация об их слабых сторонах, промахах или неудачах. Они хотят участвовать в "управлении впечатлениями", чтобы другие воспринимали их в лучшем свете.

2. Нарушения личности и патологическая, компульсивная ложь.

Эта форма лжи связана с гораздо более глубокой и мрачной проблемой - расстройством личности, когда появляется склонность к манипулированию или навязчивое желание лгать. Те, у кого присутствуют социопатические или психопатические черты, могут врать, чтобы выбить из равновесия своего собеседника. Кто-то врет вообще без причины, потому что это приносит им удовольствие.

3. Чтобы уберечь отношения или чужие чувства.

Например, человек может лгать о своей измене, чтобы не разрушить свой брак. Или похвалить новое платье подруги, даже если оно выглядит ужасно, чтобы не расстраивать ее. Намерение, лежащее в основе этой лжи, вполне понятно, и его основная задача заключается в сохранении отношений или нежелании причинять людям боль.

4. Чтобы защитить другого.

Человек лжет с намерением уберечь кого-то от последствий их действий. Так, например, родители могут выгораживать своего ребенка, дабы защитить его от юридических последствий, которые могут разрушить его жизнь. Эта ложь помогает избежать ответственности и иногда даже бывает оправданной в зависимости от обстоятельств.

5. Чтобы произвести впечатление и улучшить свою репутацию.

Это распространенная форма лжи, которая обычно связана с желанием произвести впечатление на общество или важных людей в своей жизни. Потенциальный кандидат на должность приукрашивает свои достижения и опыт работы, чтобы получить хорошее место. Потенциальный партнер может лгать о своем финансовом достатке, чтобы вызвать к себе интерес. Эта форма лжи основана на корыстных интересах, и к ней прибегают для того, чтобы что-то получить - будь то статус, признание, продвижение по службе или повышение зарплаты.

6. Чтобы погасить конфликт или избежать его.

По мнению психологов, некоторые лжецы обманывают, чтобы избежать конфликтов и конфронтации. В этом контексте лжец опасается неодобрения, порицания или нежелательной эмоциональной реакции на правду. Подросток может лгать, чтобы избежать гнева родителей и последующего наказания.

7. Мгновенное удовлетворение.

Если ложь может привести к получению вознаграждения или бонусов, то человек станет врать. Такая форма лжи связана с ожиданием конечного результата. Это происходит тогда, когда ребенок обещает убрать свою комнату в обмен на разрешение поиграть на компьютере, но не делает этого. Ложь ведет к немедленному удовлетворению потребности - то есть к получению доступа к желаемому результату, однако сам лжец не заботится о выполнении своих обязательств или обещаний.