После извержения вулкана на Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней - ВИДЕО

15 июня 2018 12:35

На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, привел к выбросу драгоценных камней оливинов. Местные жители находят их на улицах и пляжах, сообщает Daily Mail.  

Геолог из Гавайского университета Шерил Гансеки, занимающаяся изучением вулканических пород в регионе, подтвердила, что обнаружение камней связано с извержением, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Лава из извергающегося на Гавайях вулкана достигла Тихого океана

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