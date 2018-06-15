После извержения вулкана на Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней - ВИДЕО
15 июня 2018 12:35 1 249
На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, привел к выбросу драгоценных камней оливинов. Местные жители находят их на улицах и пляжах, сообщает Daily Mail.
Геолог из Гавайского университета Шерил Гансеки, занимающаяся изучением вулканических пород в регионе, подтвердила, что обнаружение камней связано с извержением, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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