Россия и Китай совместно будут добывать золото в России

Российское правительство одобрило соглашение с Китаем о совместном освоении Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

В разработке месторождения заинтересована также Индия. Добычу золота будет вести дочерняя структура индийской Sun Gold - компания "Рудник "Западная-Ключи"". Инвестировать в проект будет китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

План развития месторождения предусматривает 500 миллионов долларов китайских инвестиций, создание 700 рабочих мест непосредственно в добыче и 1,5 тысячи в смежных производствах.

Добывать планируется более 12 миллионов тонн руды в год, из которых будут извлекаться шесть тонн золота ежегодно. Драгоценный металл будет производиться на территории России, подчеркивается в сообщении.

В начале 2018 года Россия потеснила Китай и заняла пятое место в мире по запасам золота - в конце марта объем драгоценного металла в резервах ЦБ достиг 1890,8 тонны.

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны - до 1778,9 тонны.