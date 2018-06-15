Американцев предупредили, что ядерное оружие убьет их самих

В случае применения Вашингтоном ядерного оружия погибнут десятки миллионов американцев, даже если противник не нанесет ответный удар, считают ученые. Их исследование опубликовано в журнале Safety.

Ученых Мичиганского технологического университета утверждают, что при "самом оптимистичном сценарии" ядерного нападения США, допускающем отсутствие гарантированного взаимного уничтожения, американцы в любом случае станут жертвами "экологического ответного удара", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По мнению экспертов, подобный сценарий станет причиной начала ядерной зимы, глобального голода и последующей гибели сотен миллионов человек по всему миру.

Исследователи уверены, что если Вашингтоном будет выпущено семь тысяч ядерных боеголовок, это повлечет за собой смерть примерно пяти миллионов американцев. Потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.

При этом ученые подчеркивают, что такая оценка дается в соответствии с консервативным подходом, а при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы.