Самолет, совершивший аварийную посадку в аэропорту в Киеве, сняли на камеры - ВИДЕО

Самолет, совершивший аварийную посадку в киевском аэропорту "Жуляны", сняли на видео. Судно, прибывшее из турецкой Антальи, приземлилось в аэропорту вечером 14 июня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП. Пассажиров, 169 человек, эвакуировали. По предварительным данным, никто их них не пострадал.

В связи с инцидентом работа воздушной гавани была приостановлена на несколько часов.

Выясняются причины происшествия.

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