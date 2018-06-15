Самолет, совершивший аварийную посадку в аэропорту в Киеве, сняли на камеры - ВИДЕО
15 июня 2018 13:23 303
Самолет, совершивший аварийную посадку в киевском аэропорту "Жуляны", сняли на видео. Судно, прибывшее из турецкой Антальи, приземлилось в аэропорту вечером 14 июня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП. Пассажиров, 169 человек, эвакуировали. По предварительным данным, никто их них не пострадал.
В связи с инцидентом работа воздушной гавани была приостановлена на несколько часов.
Выясняются причины происшествия.
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