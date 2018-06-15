Опубликованы впечатляющие кадры продолжающегося извержения на Гавайях - ВИДЕО

Геологическая служба США опубликовала кадры продолжающегося извержения на Гавайях, сделанные с вертолета во время облета, проводившегося специалистами ведомства в минувший четверг, 14 июня, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

На записи видно, как потоки лавы устремляются в сторону Тихого океана, в водах которого и застывают, образуя новую береговую линию.

Напомним, что вулкан Килауэа на Гавайях - один из самых активных вулканов мира, непрерывно извергающийся с 1983 года. Существенная активизация его "деятельности" произошла в начале мая текущего года после серии землетрясений. Территория острова, прилегающая к вулкану, объявлена зоной стихийного бедствия, где действует наивысший уровень тревоги - красный.

В результате извержения за два месяца было уничтожено около семисот домов и значительное количество объектов инфраструктуры, в том числе - дороги и линии электропередач.

Из округа Пуна, где расположен вулкан, было эвакуировано несколько тысяч человек, а президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выделении острову помощи.

Тем не менее, рядом с извержением нашлось место курьезам. Один из жителей Гавайев в социальных сетях поинтересовался у сотрудников Геологической службы США, можно ли жарить над лавой зефир.

"Хм... Мы вынуждены сказать: "Нет". Это небезопасно (Пожалуйста, не пытайтесь это сделать!). Если из кратеров исходит сернистый газ или сероводород, то зефир будет невкусным. А если смешать серную кислоту и сахар, получится довольно эффектная реакция", - отреагировали в ведомстве, попутно напомнив осмелевшим островитянам и туристам, привыкшим к потокам лавы и ставшим походить к ней слишком близко, ради удачного кадра, об осторожности.

Кроме того, на днях вулкан "поделился" с людьми самоцветами - минерал под названием оливин буквально падает с неба и небольшие камни зеленого цвета активно разбирают на сувениры.

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