Инфляция в еврозоне достигла максимума за 13 месяцев

Отдельные данные Eurostat показали, что профицит торгового баланса в еврозоне вырос в апреле, хотя аналитики ожидали его сокращения.

Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до максимума с апреля 2017 года. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.

Согласно пересмотренным данным, в апреле инфляция в еврозоне составляла 1,3%, а не 1,2%, как сообщалось ранее. Целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет "чуть менее 2%", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сравнению с апрелем потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,5%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в мае выросли на 1,1% в годовом выражении после повышения на 0,8% месяцем ранее.

Стоимость энергоносителей в мае подскочила на 6,1% в годовом выражении после роста на 2,6% в апреле.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,5%. В апреле был зафиксирован рост их стоимости на 2,4%.

Цены на услуги в мае повысились на 1,6% после роста на 1% в предыдущем месяце.

Потребительские цены в Евросоюзе в мае выросли на 2% в годовом выражении и на 0,5% по сравнению с апрелем.

Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована в Ирландии (0,7%) и Греции (0,8%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (4,6%) и Эстонии (3,1%).

В Германии потребительские цены в мае подскочили на 2,2% в годовом выражении после повышения на 1,4% месяцем ранее. Во Франции инфляция ускорилась с 1,8% до 2,3%, в Италии - с 0,6% до 1%. В Испании в мае зафиксировано ускорение инфляции с 1,1% до 2,1%.



Торговый профицит растет

Экспорт товаров из 19 стран еврозоны в апреле увеличился на 8% в годовом выражении и составил €182,9 млрд.

Импорт вырос на 8,1% по сравнению с апрелем 2017 года - до €166,2 млрд, показали данные Eurostat.

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в апреле составило €16,7 млрд по сравнению с €15,7 млрд за тот же месяц прошлого года.

В марте 2018 года профицит внешнеторгового баланса еврозоны составлял €26,9 млрд.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что профицит в мае сократится до €14,2 млрд.

Дефицит внешнеторгового баланса ЕС в апреле составил €1 млрд против профицита в €11,5 млрд в марте. В апреле 2017 года был зафиксирован дефицит в размере €1,4 млрд.

Экспорт товаров из Евросоюза в апреле вырос на 6,8% в годовом выражении и составил €154,8 млрд. Импорт при этом увеличился на 6,6% до €155,9 млрд.

Сворачивание стимулов

Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам заседания в четверг Европейский центральный банк объявил о сворачивании программы выкупа облигаций. Регулятор продолжит осуществлять чистые покупки в рамках программы скупки активов (APP) на €30 млрд в месяц до конца сентября. После сентября ежемесячные объемы чистых покупок активов будут сокращены до €15 млрд до конца декабря, а затем чистые покупки будут прекращены.



ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. Центробанк намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до лета 2019 года.



ЕЦБ снизил прогноз экономического роста на этот год. Сейчас регулятор ожидает рост ВВП еврозоны на 2,1% в 2018 году по сравнению с мартовским прогнозом на уровне 2,4%.



Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что неопределенность в отношении перспектив экономики, связанная с глобальными факторами, включая угрозу повышенного протекционизма, стала более заметной.

