Иордания отозвала своего посла из Ирана

15 июня 2018 15:26

Иорданское Хашимитское Королевство отозвало своего посла Абдаллаха Сулеймана Абу Руммана из Исламской Республики Иран. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, решение было принято Советом министров королевства в связи с проводимой Ираном политикой вмешательства в дела стран Ближнего Востока. Отмечается, что Иордания стремится к региональной безопасности, в особенности в Саудовской Аравии и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает Day.Az.

В последние годы противостояние между Ираном и Саудовской Аравией заметно обострилось из-за кризиса в Йемене. Выступающий на стороне правительственных сил Эр-Рияд считает, что Тегеран оказывает поддержку мятежным хуситам и поставляет им оружие.

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