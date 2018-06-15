Лидер пакистанских талибов убит в Афганистане

15 июня 2018 16:14

В Афганистане ликвидирован лидер радикальной исламской организации "Техрик-е Талибан Пакистан" Мулла Фазлулла. Об этом сообщает Tolonews со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в среду, 13 июня, беспилотник ВВС США нанес удар на территории Афганистана неподалеку от границы с Пакистаном. В результате него был ликвидирован Фазлулла, а также еще четыре командира группировки.

Представитель американских вооруженных сил в Афганистане подполковник Мартин О`Доннел подтвердил, что при ударе с беспилотника погиб лидер террористической организации. Однако он не стал уточнять, о ком именно идет речь.

"Техрик-е Талибан Пакистан" - исламская группировка, сотрудничающая с афганским "Талибаном" - террористической группировкой, деятельность которой запрещена в ряде стран.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az