Драгоценные камни посыпались с неба на гавайцев - ФОТО

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к тому, что на жителей посыпались драгоценные камни. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об оливинах - минералах зеленого цвета. Камни были обнаружены в горных породах и просто рассыпанными по улицам и пляжам. Местные жители называют явление драгоценным дождем и доказательством существования "чудес природы".

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t