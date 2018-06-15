США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд

Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25%-е пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - отметил он.

Американский лидер добавил, что США введут дополнительные пошлины в случае ответных мер со стороны Китая.