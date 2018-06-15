Китай выразил протест США в связи с введением пошлин

15 июня 2018 17:30

Китай выражает протест в связи с решением администрации США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Минкоммерции КНР, китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", - указывается в документе.

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