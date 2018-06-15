Эрдоган вновь призвал реформировать Совбез ООН

15 июня 2018 17:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН, назвав несправедливой систему формирования ее Совбеза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза", - заявил Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе СБ ООН. Президент Турции добавил, что проблемы в деятельности ООН не позволяют организации противостоять насущным проблемам

 

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