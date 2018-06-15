В Китае пометят все новые автомобили

Власти Китая анонсировали создание системы, которая позволит следить за всеми новыми автомобилями. Их планируется в обязательном порядке снабжать электронными чипами, а вдоль дорог установят устройства их считывания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Реализовывать план будет Министерство общественной безопасности, а разработан проект Исследовательским институтом управления трафиком. Как сообщает Wall Street Journal, согласно проекту, на лобовое стекло автомобиля предполагается устанавливать специальный RFID-чип, на который будут записаны основные сведения о машине - например, марку и модель, цвет, экологический класс и тому подобное, а также информация о владельце - включая номер его водительского удостоверения.

Отслеживать перемещение помеченных автомобилей будут специальные сканеры, установленные вдоль дорог. Власти Китая заявили, что система слежения позволит не только повысить общественную безопасность в стране, но и собрать дополнительные данные о трафике, которые в конечном счете пригодятся для борьбы за очищение атмосферы. Китай давно и серьезно страдает от загрязнения воздуха, деятельное участие в котором принимают автомобили, и оптимизация дорожной сети считается одной из действенных мер по минимизации загрязнений.

Уже 1 июля появится возможность добровольной установки RFID-меток на лобовые стекла, а в следующем году установка чипов станет обязательной для новых автомобилей. Правда, пока не уточняется, коснется она всех без исключения машин или только тех, которые произведены в Китае.