Эрдоган вновь призвал к реформированию ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Выступая на предвыборном митинге в Стамбуле, глава государства назвал несправедливой систему формирования Совета Безопасности ООН.

По мнению турецкого президента, все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе СБ ООН.

"Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза",- сказал Эрдоган.

Президент Турции также рассказал о ситуации на севере Ирака, где турецкая армия предпринимает шаги по уничтожению объектов террористов РПК.

"ВВС Турции наносят удары по объектам террористов в районе иракского Кандиля. Власти Турции оказывают посильную поддержку армии", - сказал Эрдоган.