США ввели пошлины на китайские товары

США вводят 25-процентную пошлину на товары из КНР. Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку - на 50 миллиардов долларов. В Пекине пообещали зеркальные ответные меры и призвали все страны противостоять действиям Вашингтона, передает РИА Новости.

О введении пошли объявил президент Дональд Трамп. По его словам, новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии.

"Это включает товары, связанные со стратегическим планом "Сделано в Китае - 2025", направленным на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят экономическому росту в США и многих других стран. Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий", - сказал американский лидер.

Перечень охватывает 1102 наименования товаров из Китая. Прежде всего это продукция промышленного сектора - аэрокосмическая техника, информационно-коммуникационное оборудование, робототехника, промышленная техника, новые материалы и автомобили. При этом на такие популярные среди американских потребителей китайские товары, как мобильные телефоны или телевизоры, новые меры не распространяются.

Трамп подчеркнул, что введение пошлин - первый шаг в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас у США наблюдается огромный дефицит. Если Китай предпримет ответные действия, то Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, добавил американский президент.