Первая женщина-командир МКС ушла из NASA

Американская астронавтка Пегги Уитсон, которая стала первой женщиной-командиром Международной космической станции (МКС), ушла на пенсию, заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пегги Уитсон является свидетельством силы американского духа. Ее решимость, сила ума, характер, посвященность науке, исследованиям и открытиям вдохновляли NASA и Америку", - сказал он.

Брайденстайн также напомнил, что Уитсон установила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин.